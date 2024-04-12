Шаламов Николай Иоаннович
Место рождения
Дата рождения04.12.1827 ст.
Дата смерти03.11.1910 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1827 ст.
Отец: Шаламов Иоанн Максимович
Место жительства
С 11.11.1867 по 05.11.1910 ст.
Вотча, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.08.1868 ст.
Мать ребёнка: Шаламова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
04.07.1876 ст.
Сын: Шаламов Прокопий Николаевич
Мать ребёнка: Шаламова Татьяна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.11.1910 ст.