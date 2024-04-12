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Шаламов Николай Иоаннович

Место рождения

Васильевский Шасский

Дата рождения

04.12.1827 ст.

Дата смерти

03.11.1910 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1827 ст.

Отец: Шаламов Иоанн Максимович

Мать: не указана

Место жительства
С 11.11.1867 по 05.11.1910 ст.
Вотча, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.08.1868 ст.

Сын: Шаламов Тихон Николаевич

Мать ребёнка: Шаламова Татьяна Андреевна

Вотча, Сысольский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
04.07.1876 ст.

Сын: Шаламов Прокопий Николаевич

Мать ребёнка: Шаламова Татьяна Андреевна

Вотча, Сысольский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаламова Татьяна Андреевна

Смерть
03.11.1910 ст.
Вотча, Сысольский муниципальный район, Республика Коми
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