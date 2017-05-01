Алексин (Гоберман) Анатолий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексин (Гоберман) Анатолий Георгиевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

03.08.1924

Дата смерти

01.05.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1924 по 1941
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1941 по 1944
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Место жительства
С 1944 по 1993
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 2011 по 2017
Люксембург
Смерть
01.05.2017
Люксембург
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