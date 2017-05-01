Алексин (Гоберман) Анатолий Георгиевич
Место рождения
Дата рождения03.08.1924
Дата смерти01.05.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1924 по 1941
Место жительства
С 1941 по 1944
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Место жительства
С 1944 по 1993
Место жительства
С 2011 по 2017
Люксембург
Смерть
01.05.2017
Люксембург