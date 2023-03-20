Данилова Матрена Сидоровна
Место рожденияСапожковский уезд, Рязанская губерния
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Сапожковский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Яковлева Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Данилов Афанасий Федулович
Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно