Данилова Матрена Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова Матрена Сидоровна

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Место рождения

Сапожковский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Сапожковский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Яковлева Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Данилов Афанасий Федулович

Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Афанасий Федулович

Смерть
Неизвестно
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