Галкин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.03.2019
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Галкин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
08.07.1971
Сын: Галкин Игорь Александрович
Мать ребёнка: Галкина Надежда Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филатова Галина Александровна
Мать ребёнка: Галкина Надежда Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.03.2019