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Галкин Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.03.2019

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Галкин Иван Григорьевич

Мать: Галкина Надежда Федоровна

Рождение ребёнка
08.07.1971

Сын: Галкин Игорь Александрович

Мать ребёнка: Галкина Надежда Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филатова Галина Александровна

Мать ребёнка: Галкина Надежда Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галкина Надежда Андреевна

Смерть
30.03.2019
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