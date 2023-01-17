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Калужинов Егор Афанасьевич

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Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Калужинов Афанасий Климович

Мать: Калужинова Анна Аггеевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
31.03.1874 ст.

Дочь: Калужинова Мария

Мать ребёнка: Калужинова Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
13.04.1879 ст.

Сын: Калужинов Алексей Егорович

Мать ребёнка: Калужинова Фекла Ивановна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
11.04.1881 ст.

Дочь: Калужинова Ирина

Мать ребёнка: Калужинова Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Калужинова Федосья

Мать ребёнка: Калужинова Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Костромина Александра Егоровна

Мать ребёнка: Калужинова Фекла Ивановна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
02.05.1888 ст.

Сын: Калужинов Афанасий Егорович

Мать ребёнка: Калужинова Фекла Ивановна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калужинова Фекла Ивановна

Смерть
Неизвестно
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