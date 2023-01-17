Калужинов Егор Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Рождение ребёнка
31.03.1874 ст.
Дочь: Калужинова Мария
Мать ребёнка: Калужинова Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
13.04.1879 ст.
Сын: Калужинов Алексей Егорович
Мать ребёнка: Калужинова Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
11.04.1881 ст.
Дочь: Калужинова Ирина
Мать ребёнка: Калужинова Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Калужинова Федосья
Мать ребёнка: Калужинова Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Костромина Александра Егоровна
Мать ребёнка: Калужинова Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
02.05.1888 ст.
Сын: Калужинов Афанасий Егорович
Мать ребёнка: Калужинова Фекла Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно