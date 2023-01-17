Челапко Сергей Анатольевич
Место рождения
Дата рождения02.06.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1960
Бракосочетание
12.03.1982
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.04.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.08.1986
Дочь: Челапко Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.03.1994
Сын: Челапко Василий Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности