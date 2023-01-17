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Челапко Сергей Анатольевич

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Место рождения

Тырныауз, Эльбрусский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика

Дата рождения

02.06.1960

Пол

Мужской

Отец

1933 г.р.

Мать

1942 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1986 г.р.
1994 г.р.

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1960

Отец: Челапко Анатолий Керсантьевич

Мать: Челапко Алла Павловна

Тырныауз, Эльбрусский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Бракосочетание
12.03.1982

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.04.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.08.1986

Дочь: Челапко Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.03.1994

Сын: Челапко Василий Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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