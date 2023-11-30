Заводов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заводов Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заводова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
02.09.1994

Сын: Заводов Владислав Михайлович

Мать ребёнка: Заводова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
12.05.1999

Дочь: Мурашова (Заводова) Кристина Михайловна

Мать ребёнка: Заводова Ольга Николаевна

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