Заводов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1994
Сын: Заводов Владислав Михайлович
Мать ребёнка: Заводова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
12.05.1999
Дочь: Мурашова (Заводова) Кристина Михайловна
Мать ребёнка: Заводова Ольга Николаевна