Феничева Агафья Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФеничева Агафья Фроловна

Феничева Агафья Фроловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феничева Анастасия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Феничев Николай

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Феничев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феничева Ольга

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феничева Феодосия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Феничев Василий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Феничев Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Феничев Иван Петрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close