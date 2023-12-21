Феничева Агафья Фроловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феничева Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Феничев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Феничев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феничева Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феничева Феодосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Феничев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Феничев Иван Петрович