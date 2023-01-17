(Хоменко (Псарёва)) Ирина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1978
Отец: Псарёв Сергей Семенович
Мать: Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
19.07.2002
Дочь: Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Хоменко Сергей Александрович
Рождение ребёнка
18.07.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хоменко Сергей Александрович
Рождение ребёнка
07.02.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хоменко Сергей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно