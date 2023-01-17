(Хоменко (Псарёва)) Ирина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хоменко (Псарёва)) Ирина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1978

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

1947 г.р.

Муж

1976 г.р.

Дети

2002 г.р.
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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1978

Отец: Псарёв Сергей Семенович

Мать: Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
19.07.2002

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Хоменко Сергей Александрович

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
18.07.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хоменко Сергей Александрович

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
07.02.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хоменко Сергей Александрович

Днепр, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хоменко Сергей Александрович

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