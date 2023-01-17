Поляков Яков-старший Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоляков Яков-старший Васильевич

Поляков Яков-старший Васильевич

avatar

Место рождения

Мценский уезд, Орловская губерния, Российская Империя (Россия)

Дата рождения

1712

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Поляков Василий Андреевич

Мать: не указана

Мценский уезд, Орловская губерния, Российская Империя (Россия)
Рождение ребёнка
1730

Сын: Поляков Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Полякова Агафья Ивановна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Поляков Кузьма Яковлевич

Мать ребёнка: Полякова Агафья Ивановна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Поляков Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Полякова Агафья Ивановна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Поляков Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Полякова Агафья Ивановна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Агафья Ивановна

Смерть
1792
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close