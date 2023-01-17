Поляков Яков-старший Васильевич
Место рожденияМценский уезд, Орловская губерния, Российская Империя (Россия)
Дата рождения1712
Дата смерти1792
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Поляков Василий Андреевич
Мать: не указана
Мценский уезд, Орловская губерния, Российская Империя (Россия)
Рождение ребёнка
1730
Мать ребёнка: Полякова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1737
Мать ребёнка: Полякова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1743
Мать ребёнка: Полякова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1745
Мать ребёнка: Полякова Агафья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полякова Агафья Ивановна
Смерть
1792