Жванко Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Сын: Жванко Феодосий
Отец ребёнка: Жванко Селивестр
Пески, Полтавська область
Рождение ребёнка
1897
Сын: Жванко Михаил
Отец ребёнка: Жванко Селивестр
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Васенко Мария
Отец ребёнка: Жванко Селивестр
Рождение ребёнка
1902
Сын: Жванко Иван
Отец ребёнка: Жванко Селивестр
Рождение ребёнка
1909
Сын: Жванко Семён
Отец ребёнка: Жванко Селивестр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коргун Катерина
Отец ребёнка: Жванко Селивестр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жванко Селивестр
Смерть
Неизвестно