Жванко Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жванко Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Жванко Феодосий

Отец ребёнка: Жванко Селивестр

Пески, Полтавська область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Жванко Михаил

Отец ребёнка: Жванко Селивестр

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Васенко Мария

Отец ребёнка: Жванко Селивестр

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1902

Сын: Жванко Иван

Отец ребёнка: Жванко Селивестр

Рождение ребёнка
1909

Сын: Жванко Семён

Отец ребёнка: Жванко Селивестр

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коргун Катерина

Отец ребёнка: Жванко Селивестр

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жванко Селивестр

Смерть
Неизвестно
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