Сморчкова (Гилева) Елена Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сморчкова (Гилева) Елена Витальевна

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

19.04.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
15.11.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сморчков Владимир Петрович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
28.11.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сморчков Владимир Петрович

Омск, город Омск, Омская область

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