Сморчкова (Гилева) Елена Витальевна
Место рождения
Дата рождения19.04.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сморчков Владимир Петрович
Рождение ребёнка
28.11.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сморчков Владимир Петрович