Инякина Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИнякина Александра Андреевна

Инякина Александра Андреевна

avatar

Место рождения

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Матрена Павловна

Отец ребёнка: Инякин Павел Андреевич

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Инякин Павел Андреевич

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Наталья Павловна

Отец ребёнка: Инякин Павел Андреевич

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Инякин Павел Андреевич

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Сын: Инякин Федор Павлович

Отец ребёнка: Инякин Павел Андреевич

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Инякин Павел Андреевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close