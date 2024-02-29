Будковой Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будковой Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.02.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1949

Сын: Будковой Николай Иванович

Мать ребёнка: Будковая Евдокия Еремеевна

Рождение ребёнка
11.07.1951

Дочь: Хохлова Вера Ивановна

Мать ребёнка: Будковая Евдокия Еремеевна

Рождение ребёнка
29.11.1954

Дочь: Будковая Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Будковая Евдокия Еремеевна

Рождение ребёнка
30.06.1957

Сын: Будковой Пётр Иванович

Мать ребёнка: Будковая Евдокия Еремеевна

Рождение ребёнка
15.10.1959

Дочь: Медведева Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Будковая Евдокия Еремеевна

Рождение ребёнка
10.08.1961

Дочь: Клепикова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Будковая Евдокия Еремеевна

Рождение ребёнка
22.08.1964

Сын: Будковой Владимир Иванович

Мать ребёнка: Будковая Евдокия Еремеевна

Рождение ребёнка
03.08.1971

Дочь: Пирожкова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Будковая Евдокия Еремеевна

Смерть
Неизвестно
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