Будковой Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.02.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.11.1949
Сын: Будковой Николай Иванович
Мать ребёнка: Будковая Евдокия Еремеевна
Рождение ребёнка
11.07.1951
Дочь: Хохлова Вера Ивановна
Мать ребёнка: Будковая Евдокия Еремеевна
Рождение ребёнка
29.11.1954
Дочь: Будковая Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Будковая Евдокия Еремеевна
Рождение ребёнка
30.06.1957
Мать ребёнка: Будковая Евдокия Еремеевна
Рождение ребёнка
15.10.1959
Дочь: Медведева Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Будковая Евдокия Еремеевна
Рождение ребёнка
10.08.1961
Дочь: Клепикова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Будковая Евдокия Еремеевна
Рождение ребёнка
22.08.1964
Сын: Будковой Владимир Иванович
Мать ребёнка: Будковая Евдокия Еремеевна
Рождение ребёнка
03.08.1971
Дочь: Пирожкова Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Будковая Евдокия Еремеевна
Смерть
Неизвестно