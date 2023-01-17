Захарова Фекла Ивановна
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Агрофена Григорьевна
Отец ребёнка: Захаров Григорий Захарович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Захаров Григорьевич
Отец ребёнка: Захаров Григорий Захарович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Захаров Григорий Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно