Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Петровна

Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1830 г.р.
Около 1834 г.р.
Около 1838 г.р.
Около 1843 г.р.
Около 1851 г.р.

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Петр Васильевич

Отец ребёнка: Василей Ермилович

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Максим Васильевич

Отец ребёнка: Василей Ермилович

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Игнат Васильевич

Отец ребёнка: Василей Ермилович

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Федор Васильевич

Отец ребёнка: Василей Ермилович

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Григорей Васильевич

Отец ребёнка: Василей Ермилович

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