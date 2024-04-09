Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Петр Васильевич
Отец ребёнка: Василей Ермилович
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Максим Васильевич
Отец ребёнка: Василей Ермилович
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Игнат Васильевич
Отец ребёнка: Василей Ермилович
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Федор Васильевич
Отец ребёнка: Василей Ермилович
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Григорей Васильевич
Отец ребёнка: Василей Ермилович