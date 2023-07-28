Дарья Семеновна
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евтихий Федотович
Рождение ребёнка
28.12.1831
Сын: Степан Евтихиевич
Отец ребёнка: Евтихий Федотович
Рождение ребёнка
18.11.1834
Дочь: Анна Евтихиевна
Отец ребёнка: Евтихий Федотович
Смерть
Неизвестно