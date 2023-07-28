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Дарья Семеновна

Место рождения

Холмец, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
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Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Холмец, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евтихий Федотович

Рождение ребёнка
28.12.1831

Сын: Степан Евтихиевич

Отец ребёнка: Евтихий Федотович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.11.1834

Дочь: Анна Евтихиевна

Отец ребёнка: Евтихий Федотович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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