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Халцонен Иосиф Павлович

Место рождения

Сибилева, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

23.01.1887

Дата смерти

Около 1916

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1887

Отец: Халцонен Пауль Иосифович

Мать: Халцонен (Хювёнен) Мария Ивановна

Сибилева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
08.02.1909

Жена: Халцонен (Ряттё) Софья Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1910

Дочь: (Халцонен) Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Халцонен (Ряттё) Софья Ивановна

Сибилева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1913

Сын: Халцонен Иван Иосифович

Мать ребёнка: Халцонен (Ряттё) Софья Ивановна

Сибилева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1915

Сын: Халцонен Павел Иосифович

Мать ребёнка: Халцонен (Ряттё) Софья Ивановна

Сибилева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
06.08.1916

Дочь: (Халцонен) Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Халцонен (Ряттё) Софья Ивановна

Сибилева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Около 1916

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