Халцонен Иосиф Павлович
Место рождения
Дата рождения23.01.1887
Дата смертиОколо 1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1887
Бракосочетание
08.02.1909
Рождение ребёнка
01.01.1910
Дочь: (Халцонен) Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Халцонен (Ряттё) Софья Ивановна
Рождение ребёнка
03.03.1913
Мать ребёнка: Халцонен (Ряттё) Софья Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1915
Мать ребёнка: Халцонен (Ряттё) Софья Ивановна
Рождение ребёнка
06.08.1916
Дочь: (Халцонен) Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Халцонен (Ряттё) Софья Ивановна
Смерть
Около 1916