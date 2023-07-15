Ратников Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ратников Владимир Николаевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

07.11.1917

Дата смерти

22.08.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
27.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
22.08.1970

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