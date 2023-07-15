Ратников Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения07.11.1917
Дата смерти22.08.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
22.08.1970