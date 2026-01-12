Лопухина (Маслинская) Ева Збигневна
женский, родилась 06.05.1953, Сопот
Супруги
Лопухин Даниэль Георгиевич05.06.1953 г.р.
Дети
Лопухин Пётр Даниэлевич09.09.1976 г.р.
Лопухин Александр Даниэлевич20.05.1980 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.09.1976
Отец ребёнка: Лопухин Даниэль Георгиевич
Рождение ребёнка
20.05.1980
Сын: Лопухин Александр Даниэлевич
Отец ребёнка: Лопухин Даниэль Георгиевич