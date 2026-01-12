Лопухина (Маслинская) Ева Збигневна 06.05.1953 — найти родственников по фамилии на Familio

Лопухина (Маслинская) Ева Збигневна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 06.05.1953, Сопот

Супруги
Лопухин Даниэль Георгиевич05.06.1953 г.р.
Дети
Лопухин Пётр Даниэлевич09.09.1976 г.р.
Лопухин Александр Даниэлевич20.05.1980 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопухин Даниэль Георгиевич

Рождение ребёнка
09.09.1976

Сын: Лопухин Пётр Даниэлевич

Отец ребёнка: Лопухин Даниэль Георгиевич

Рождение ребёнка
20.05.1980

Сын: Лопухин Александр Даниэлевич

Отец ребёнка: Лопухин Даниэль Георгиевич

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