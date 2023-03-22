Монгуш Фаина Тываевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМонгуш Фаина Тываевна

Монгуш Фаина Тываевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Тыва

Мать: Бадарчы Насылбаа Бадыевна

Рождение ребёнка
1973

Сын: Монгуш Шолбан Хеймер-оолович

Отец ребёнка: Монгуш Хеймер-оол Дарба-Хааевич

Рождение ребёнка
1975

Дочь: Монгуш Ульяна Хеймер-ооловна

Отец ребёнка: Монгуш Хеймер-оол Дарба-Хааевич

Рождение ребёнка
1976

Сын: Монгуш Айдын Хеймер-оолович

Отец ребёнка: Монгуш Хеймер-оол Дарба-Хааевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Монгуш Хеймер-оол Дарба-Хааевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close