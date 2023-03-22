Монгуш Фаина Тываевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1951
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец: Тыва
Рождение ребёнка
1973
Сын: Монгуш Шолбан Хеймер-оолович
Отец ребёнка: Монгуш Хеймер-оол Дарба-Хааевич
Рождение ребёнка
1975
Дочь: Монгуш Ульяна Хеймер-ооловна
Отец ребёнка: Монгуш Хеймер-оол Дарба-Хааевич
Рождение ребёнка
1976
Сын: Монгуш Айдын Хеймер-оолович
Отец ребёнка: Монгуш Хеймер-оол Дарба-Хааевич
Бракосочетание
Неизвестно