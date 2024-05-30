Роганкова (Орлова) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Роганкова (Орлова) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1911

Дата смерти

25.08.1986

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1911

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Роганкова) Людмила

Отец ребёнка: не указан

Смерть
25.08.1986
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
После 25.08.1986
Москва, город федерального значения Москва
Месторасположение могилы: город Москва, Химкинское кладбище, участок № 74, захоронение на участке захоронения № ЗИ/120/74/0026 https://data.mos.ru/opendata/64023?objectId=2635468447&isDynamic=false&fi... Показать все

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