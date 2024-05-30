Роганкова (Орлова) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1911
Дата смерти25.08.1986
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1911
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Роганкова) Людмила
Отец ребёнка: не указан
Смерть
25.08.1986
Похороны
После 25.08.1986
Месторасположение могилы: город Москва, Химкинское кладбище, участок № 74, захоронение на участке захоронения № ЗИ/120/74/0026 https://data.mos.ru/opendata/64023?objectId=2635468447&isDynamic=false&fi... Показать все