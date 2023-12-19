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Мозолевский Иван Августинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мозолевская Павлина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мозолевская Янина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1923

Сын: Мозолевский Адольф Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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