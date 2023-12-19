Мозолевский Иван Августинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мозолевская Павлина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мозолевская Янина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1923
Сын: Мозолевский Адольф Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно