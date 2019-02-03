Галлямова Ляйсан Расиховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галлямова Ляйсан Расиховна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.2019

Отец: не указан

Мать: Галлямова Ильгиза Минахматовна

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