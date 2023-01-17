Сафронов Владимир Константинович
Место рождения
Дата рождения29.12.1934
Дата смерти26.12.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
26.12.1979