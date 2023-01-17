Сафронов Владимир Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафронов Владимир Константинович

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Место рождения

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

Дата рождения

29.12.1934

Дата смерти

26.12.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
26.12.1979
Москва, город федерального значения Москва
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