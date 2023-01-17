Агафия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1691 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1720 ст.
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
1721 ст.
Сын: Яков Иванович
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
1724
Сын: Семен Иванович
Отец ребёнка: Иван
Конев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван
Смерть
Неизвестно