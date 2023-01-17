Агафия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1691 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1720 ст.

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1721 ст.

Сын: Яков Иванович

Отец ребёнка: Иван

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1724

Сын: Семен Иванович

Отец ребёнка: Иван

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Конев
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван

Смерть
Неизвестно
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