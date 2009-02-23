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Тимофеев Борис Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1933

Дата смерти

23.02.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1960

Сын: Тимофеев Виталий Борисович

Мать ребёнка: Тимофеева Александра Федоровна

Рождение ребёнка
18.07.1964

Дочь: Горелова Алевтина Борисовна

Мать ребёнка: Тимофеева Александра Федоровна

Смерть
23.02.2009

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