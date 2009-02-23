Тимофеев Борис Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1933
Дата смерти23.02.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.07.1960
Сын: Тимофеев Виталий Борисович
Мать ребёнка: Тимофеева Александра Федоровна
Рождение ребёнка
18.07.1964
Дочь: Горелова Алевтина Борисовна
Мать ребёнка: Тимофеева Александра Федоровна
Смерть
23.02.2009