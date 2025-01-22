Андреев Иван
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецАндреев ОнисимНеизвестно г.р.
МатьАндреева АгафияНеизвестно г.р.
Супруги
Андреева ?Неизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андреев Онисим
Мать: Андреева Агафия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андреева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андреева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андреева ?
Смерть
Неизвестно