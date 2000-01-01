Агрипина Сафроновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгрипина Сафроновна

Агрипина Сафроновна

avatar

Место рождения

Меленковский уезд, сельцо Чиур

Дата рождения

Вычислено 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1826 г.р.

Дети

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Меленковский уезд, сельцо Чиур
Рождение ребёнка
Вычислено 1851

Сын: Артемон Артемонович

Отец ребёнка: Артемон Алексеевич

Меленковский уезд, сельцо Чиур
Рождение ребёнка
1859 ст.

Дочь: Евдокия Артемоновна

Отец ребёнка: Артемон Алексеевич

сельцо Чиур, Меленковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемон Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close