Агрипина Сафроновна
Место рожденияМеленковский уезд, сельцо Чиур
Дата рожденияВычислено 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Меленковский уезд, сельцо Чиур
Рождение ребёнка
Вычислено 1851
Сын: Артемон Артемонович
Отец ребёнка: Артемон Алексеевич
Меленковский уезд, сельцо Чиур
Рождение ребёнка
1859 ст.
Дочь: Евдокия Артемоновна
Отец ребёнка: Артемон Алексеевич
сельцо Чиур, Меленковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Артемон Алексеевич
Смерть
Неизвестно