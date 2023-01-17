Косенко Ксения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косенко Ксения Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Анна Акимовна

Отец ребёнка: Косенко Аким Сергеевич

Рождение ребёнка
07.04.1927

Сын: Косенко Иван Акимович

Отец ребёнка: Косенко Аким Сергеевич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косенко Аким Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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