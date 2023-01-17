Косенко Ксения Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Анна Акимовна
Отец ребёнка: Косенко Аким Сергеевич
Рождение ребёнка
07.04.1927
Отец ребёнка: Косенко Аким Сергеевич
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно