Макарычева Наталья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макарычев Никита Григорьевич
Отец ребёнка: Макарычев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
05.03.1882
Дочь: Бамбурова - Быцына (Макарычева) Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Макарычев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
23.11.1884
Дочь: Макарычева Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Макарычев Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно