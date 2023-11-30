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Макарычева Наталья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макарычев Никита Григорьевич

Отец ребёнка: Макарычев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
05.03.1882

Дочь: Бамбурова - Быцына (Макарычева) Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Макарычев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
23.11.1884

Дочь: Макарычева Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Макарычев Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно

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