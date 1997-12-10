Михайлова (Шахматова) Валентина Прохоровна
Место рождения
Дата рождения29.07.1929
Дата смерти10.12.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1929
Бракосочетание
1950
Рождение ребёнка
11.03.1951
Сын: Михайлов Александр Юрьевич
Отец ребёнка: Михайлов Юрий Григорьевич
Рождение ребёнка
19.12.1953
Сын: Михаил Юрьевич
Отец ребёнка: Михайлов Юрий Григорьевич
Рождение ребёнка
12.03.1963
Отец ребёнка: Михайлов Юрий Григорьевич
Бракосочетание
07.09.1977
Смерть
10.12.1997