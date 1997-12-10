Михайлова (Шахматова) Валентина Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Шахматова) Валентина Прохоровна

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Место рождения

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

Дата рождения

29.07.1929

Дата смерти

10.12.1997

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1929

Отец: Шахматов Прохор Филиппович

Мать: Шахматова Клавдия Яковлевна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
1950

Муж: Михайлов Юрий Григорьевич

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.03.1951

Сын: Михайлов Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Михайлов Юрий Григорьевич

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.12.1953

Сын: Михаил Юрьевич

Отец ребёнка: Михайлов Юрий Григорьевич

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.03.1963

Сын: Михайлов Алексей Юрьевич

Отец ребёнка: Михайлов Юрий Григорьевич

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
07.09.1977

Муж: Родин Иван Васильевич

Холмск, Холмский, Сахалинская область
Смерть
10.12.1997
Холмск, Холмский, Сахалинская область
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