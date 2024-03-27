Ярославцев Никита Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.1933
Смерть
1965