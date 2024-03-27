Ярославцев Никита Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярославцев Никита Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ярославцева (Багутская) Наталья Селеверстовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ярославцева (Багутская) Наталья Селеверстовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ярославцева (Багутская) Наталья Селеверстовна

Рождение ребёнка
22.01.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ярославцева (Багутская) Наталья Селеверстовна

Смерть
1965

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