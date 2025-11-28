Григорий Иванов
мужской, родился 1831 ст.
умер Неизвестно
ОтецИван Иванов1789 ст. г.р.
МатьМатрена1789 ст. г.р.
Супруги
Домна ПавловаДо 1831 ст. г.р.
Дети
Евдокия Григорьева10.02.1855 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.
Отец: Иван Иванов
Мать: Матрена
Упоминание
19.04.1834 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
До 1854 ст.
Жена: Домна Павлова
Рождение ребёнка
10.02.1855 ст.
Дочь: Евдокия Григорьева
Мать ребёнка: Домна Павлова
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно