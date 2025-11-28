Григорий Иванов 1831 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Григорий Иванов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1831 ст.

умер Неизвестно

Отец
Иван Иванов1789 ст. г.р.
Мать
Матрена1789 ст. г.р.
Супруги
Домна ПавловаДо 1831 ст. г.р.
Дети
Евдокия Григорьева10.02.1855 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.

Отец: Иван Иванов

Мать: Матрена

Упоминание
19.04.1834 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дворовый человек подполковницы Ольги Ефимовны Никифоровой. Впервые появляется в РС 1834.

Бракосочетание
До 1854 ст.

Жена: Домна Павлова

брак не найден жених предположительный, по записи о рождению дочери в 1855 невеста известна по рождению дочери в 1855

Рождение ребёнка
10.02.1855 ст.

Дочь: Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: Домна Павлова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Звенигородские. крест. Григорий Иванов и Домна Павлова. безфамильные. отец мб не тем, к кому прилинкован ребёнок! Указал как единственного известного кандидата.

Смерть
Неизвестно

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