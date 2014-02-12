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Чаленко Анатоллий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1935

Дата смерти

12.02.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1935

Отец: Чаленко Григорий

Мать: Чаленко Лидия Мифодьевна

Рождение ребёнка
06.06.1962

Дочь: Кузнецова Надежда Анатольевна

Мать ребёнка: Чаленко Антонина

Рождение ребёнка
26.11.?

Сын: Чаленко Григорий Анатольевич

Мать ребёнка: Чаленко Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чаленко Антонина

Смерть
12.02.2014
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