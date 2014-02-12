Чаленко Анатоллий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1935
Дата смерти12.02.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1935
Отец: Чаленко Григорий
Мать: Чаленко Лидия Мифодьевна
Рождение ребёнка
06.06.1962
Дочь: Кузнецова Надежда Анатольевна
Мать ребёнка: Чаленко Антонина
Рождение ребёнка
26.11.?
Сын: Чаленко Григорий Анатольевич
Мать ребёнка: Чаленко Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чаленко Антонина
Смерть
12.02.2014