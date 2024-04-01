Robertson (Smart) Margaret Elizabeth
Место рожденияRutherford County, North Carolina, USA
Дата рождения16.02.1761
Дата смерти21.01.1839
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1761
Отец: Smart William
Рождение ребёнка
02.02.1797
Сын: Robertson James Alexander
Отец ребёнка: Robertson Thomas
Рождение ребёнка
30.10.1800
Дочь: Mckinney (Robertson) Elizabeth
Отец ребёнка: Robertson Thomas
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Alexander (Robertson) Anna
Отец ребёнка: Robertson Thomas
Смерть
21.01.1839
Похороны
Неизвестно