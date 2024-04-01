Robertson (Smart) Margaret Elizabeth — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Robertson (Smart) Margaret Elizabeth

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Место рождения

Rutherford County, North Carolina, USA

Дата рождения

16.02.1761

Дата смерти

21.01.1839

Пол

Женский

Отец

1720 г.р.

Мать

1730 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1761

Отец: Smart William

Мать: Smart (Mcgaughey) Isabella

Рождение ребёнка
02.02.1797

Сын: Robertson James Alexander

Отец ребёнка: Robertson Thomas

Рождение ребёнка
30.10.1800

Дочь: Mckinney (Robertson) Elizabeth

Отец ребёнка: Robertson Thomas

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Alexander (Robertson) Anna

Отец ребёнка: Robertson Thomas

Смерть
21.01.1839
Похороны
Неизвестно

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