Юдина Пелагея Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фролова (Юдина) Аграфена Дмитриевна
Отец ребёнка: Юдин Дмитрий Сидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Юдина) Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Юдин Дмитрий Сидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юдин Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Юдин Дмитрий Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Юдин Дмитрий Сидорович
Рождение ребёнка
22.02.1913
Отец ребёнка: Юдин Дмитрий Сидорович
Рождение ребёнка
18.05.1937
Дочь: Михалаш (Юдина) Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Юдин Дмитрий Сидорович
Смерть
1974