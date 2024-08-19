Юдина Пелагея Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина Пелагея Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фролова (Юдина) Аграфена Дмитриевна

Отец ребёнка: Юдин Дмитрий Сидорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Юдина) Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Юдин Дмитрий Сидорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юдин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Юдин Дмитрий Сидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юдин Дмитрий Сидорович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Юдин Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Юдин Дмитрий Сидорович

Рождение ребёнка
22.02.1913

Сын: Юдин Семен Дмитриевич

Отец ребёнка: Юдин Дмитрий Сидорович

Рождение ребёнка
18.05.1937

Дочь: Михалаш (Юдина) Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Юдин Дмитрий Сидорович

Смерть
1974

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