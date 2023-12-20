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Фролов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Фролов Иван

Мать: Фролова Матрёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: Фролова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Фролова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Фролова Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Валентина Ивановна

Смерть
1989

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