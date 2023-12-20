Фролов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти1989
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Фролов Иван
Мать: Фролова Матрёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Вячеслав Александрович
Мать ребёнка: Фролова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Фролова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Фролова Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1989