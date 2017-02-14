Шеффер Сергей Германович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.2017
Дочь: Шеффер Вероника Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.06.2019
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности