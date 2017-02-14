Шеффер Сергей Германович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеффер Сергей Германович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.2017

Дочь: Шеффер Вероника Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.06.2019

Сын: Шеффер Андрей Сергеевич

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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