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(Дорогина) Параскева Трофимовна

Место рождения

Дорогина Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

22.07.1912 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1912 ст.

Отец: Дорогин Трофим Григорьевич

Мать: Дорогина Анна Никитична

Дорогина Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
29.07.1912 ст.
Дорогина Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Села Дорогино-Заимского крестьянин Трофим Григориев Дорогин и законная жена его Анна Никитина, оба православные Восприемники: Пермской губернии города Шадрина мещанин Александр Алексеевич Волков и се... Показать все
Смерть
Неизвестно

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