(Дорогина) Параскева Трофимовна
Место рождения
Дата рождения22.07.1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1912 ст.
Крещение
29.07.1912 ст.
Села Дорогино-Заимского крестьянин Трофим Григориев Дорогин и законная жена его Анна Никитина, оба православные Восприемники: Пермской губернии города Шадрина мещанин Александр Алексеевич Волков и се... Показать все
Смерть
Неизвестно