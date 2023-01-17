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Самылов Ларион ^1

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Место рождения

Загоски, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1659 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1659 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Загоски, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1693 ст.

Дочь: Самылова Мавра Ларионовна

Мать ребёнка: не указана

Загоски, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1707 ст.

Сын: Самылов Ларион Ларионович

Мать ребёнка: не указана

Загоски, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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