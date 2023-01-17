Самылов Ларион ^1
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1659 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1659 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1693 ст.
Дочь: Самылова Мавра Ларионовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1707 ст.
Сын: Самылов Ларион Ларионович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно