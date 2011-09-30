Воробьева (Сулейманова) Бабисаря Баязидовна
Место рождения
Дата рождения02.02.1949
Дата смерти30.09.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Около 1975
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
30.09.2011
Похороны
Неизвестно