Воробьева (Сулейманова) Бабисаря Баязидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьева (Сулейманова) Бабисаря Баязидовна

Воробьева (Сулейманова) Бабисаря Баязидовна

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

02.02.1949

Дата смерти

30.09.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.03.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Около 1975

Муж: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
30.09.2011
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close