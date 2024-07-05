Крюкова Ксения Евфилиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
1907 - 36, 1908 - 37
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Крюков Терентий Васильевич
Родителей нужно перепроверить, но его правнук Павел Анатольевич говорит, что прадед его Пётр Терентьевич.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Крюкова Дарья Терентьевна
Отец ребёнка: Крюков Терентий Васильевич
1907 - 13, 1908 - 14
Рождение ребёнка
1898
Сын: Крюков Василий Терентьевич
Отец ребёнка: Крюков Терентий Васильевич
1907 - 9, 1908 - 10
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Крюкова Сусанна Терентьевна
Отец ребёнка: Крюков Терентий Васильевич
1907 - 4, 1908 - 5
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Крюкова Орина Терентьевна
Отец ребёнка: Крюков Терентий Васильевич
1908 - 1
Смерть
Неизвестно