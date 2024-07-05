Крюкова Ксения Евфилиевна 1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Крюкова Ксения Евфилиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

1907 - 36, 1908 - 37
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крюков Пётр Терентьевич

Отец ребёнка: Крюков Терентий Васильевич

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Родителей нужно перепроверить, но его правнук Павел Анатольевич говорит, что прадед его Пётр Терентьевич.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крюков Терентий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Крюкова Дарья Терентьевна

Отец ребёнка: Крюков Терентий Васильевич

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
1907 - 13, 1908 - 14
Рождение ребёнка
1898

Сын: Крюков Василий Терентьевич

Отец ребёнка: Крюков Терентий Васильевич

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
1907 - 9, 1908 - 10
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Крюкова Сусанна Терентьевна

Отец ребёнка: Крюков Терентий Васильевич

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
1907 - 4, 1908 - 5
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Крюкова Орина Терентьевна

Отец ребёнка: Крюков Терентий Васильевич

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
1908 - 1
Смерть
Неизвестно

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