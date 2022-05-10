Семерной Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семерной Сергей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1981

Дата смерти

10.05.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.04.2015

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.06.2015

Сын: Семерной Демьян Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.05.2022
убил мою доченьку Злату,затем убил себя

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