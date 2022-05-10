Семерной Сергей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1981
Дата смерти10.05.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.04.2015
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.06.2015
Сын: Семерной Демьян Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.05.2022
убил мою доченьку Злату,затем убил себя