Устинович Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бронислава Мария
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Солы, Сморгонский район, Гродненская область