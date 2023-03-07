Колупаев Даниил Прокофьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1808
Дата смерти11.10.1839 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Параскева Даниилова
Мать ребёнка: Колупаева Наталья Лукоянова
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Колупаев Евдоким Даниилов
Мать ребёнка: Колупаева Наталья Лукоянова
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Марфа Даниилова
Мать ребёнка: Колупаева Наталья Лукоянова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.10.1839 ст.
Причина смерти: утонул