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Колупаев Даниил Прокофьев

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Место рождения

Сорвижской

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

11.10.1839 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Колупаев Прокопей Михайлов

Мать: Колупаева Евдокия Куприянова

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Параскева Даниилова

Мать ребёнка: Колупаева Наталья Лукоянова

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Колупаев Евдоким Даниилов

Мать ребёнка: Колупаева Наталья Лукоянова

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Марфа Даниилова

Мать ребёнка: Колупаева Наталья Лукоянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колупаева Наталья Лукоянова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.10.1839 ст.
Причина смерти: утонул
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