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Лебедев Григорий Алексеевич

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

05.12.1912

Дата смерти

08.08.1913

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1912

Отец: Лебедев Алексей Васильевич

Мать: Лебедева Александра Ивановна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1912
Крещение
06.12.1912
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Священник Никандр Стрельцов. Псаломщик Василий Марков Лебедев Алексей Васильевич. Отец. Казак Чесноковского посёлка. Лебедева Александра Ивановна. Мать Лебедев Пётр Михайлович. Восприемник. Казачий сы... Показать все
Смерть
08.08.1913
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Причина смерти: От младенческой | Метрическая книга Чесноковского посёлка 1913
Похороны
09.08.1913
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1913
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