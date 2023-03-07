Лебедев Григорий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения05.12.1912
Дата смерти08.08.1913
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1912
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1912
Крещение
06.12.1912
Священник Никандр Стрельцов. Псаломщик Василий Марков Лебедев Алексей Васильевич. Отец. Казак Чесноковского посёлка. Лебедева Александра Ивановна. Мать Лебедев Пётр Михайлович. Восприемник. Казачий сы... Показать все
Смерть
08.08.1913
Причина смерти: От младенческой | Метрическая книга Чесноковского посёлка 1913
Похороны
09.08.1913
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1913