Симеонъ Афонасiевъ
Место рождения
Дата рождения17.07.1901 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1901 ст.
Отец: Афанасий Александров
Мать: Евдокия Степанова
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Зельева крестьянинъ Афанасiй Александровъ и законная жена его Евдокiя Стефанова, оба православного вероисповеданiя 56-25-2... Показать все
Крещение
20.07.1901 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Деревни Здурьева крестьянинъ Стефанъ Ивановъ и крестьянская девица деревни Зельева Анна Афанасiева 56-25-221-6об-7