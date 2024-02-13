Абрамович (Петрова) Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Петров Иван Михайлович
Мать: Петрова Жанна Ульяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Абрамович Татьяна Даниловна
Отец ребёнка: Абрамович Даниил Яковлевич
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абрамович Даниил Яковлевич
Смерть
Неизвестно