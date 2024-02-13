Абрамович (Петрова) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамович (Петрова) Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Петров Иван Михайлович

Мать: Петрова Жанна Ульяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамович Даниил Яковлевич

Рождение ребёнка
1944

Дочь: Абрамович Татьяна Даниловна

Отец ребёнка: Абрамович Даниил Яковлевич

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абрамович Даниил Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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