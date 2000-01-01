Боровков Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровков Борис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1715

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Отец

Около 1691 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715

Отец: Боровков Прокофий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Боровков Кузьма

Мать ребёнка: Боровкова Елизавета Игнатьевна

Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Боровкова Елизавета Игнатьевна

Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Архипова Федосья

Мать ребёнка: Боровкова Елизавета Игнатьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1794
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