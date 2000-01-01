Боровков Борис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1715
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715
Отец: Боровков Прокофий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Боровков Кузьма
Мать ребёнка: Боровкова Елизавета Игнатьевна
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Боровкова Елизавета Игнатьевна
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Архипова Федосья
Мать ребёнка: Боровкова Елизавета Игнатьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1794